ЗСУ деокупували вже 931 населений пункт

Від російських окупантів Збройні Сили України звільнили вже 931 населений пункт. Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський.

Так, за два місяці війни, яку почала росія, українські військові деокупували вже 931 населений пункт. За словами президента, наразі під тимчасовим контролем армії рф перебувають ще чимало міст і сіл. Проте він наголосив, що їхнє звільнення є лише питанням часу.

«За два місяці російські війська використали проти нас понад 1100 ракет, незліченну кількість авіабомб, артилерії. Вони катували, грабували, розстрілювали. Вони мінували нашу землю. Перетворювали мирні міста й села на пекло. Частину українських міст і громад знищили просто до каміння. Але так нічого й не досягли. І не досягнуть.

Херсон, Каховка, Мелітополь, Дніпрорудне, Енергодар та інші наші міста, куди російські окупанти тимчасово зайшли, так і не підкорилися їм. Люди показали своїм протестом, своїм ставленням до окупантів, що Україна обов’язково переможе. Харківська область, Донецька, Луганська – ніде російські військові не побачили навіть крихти підтримки, на яку вони так сильно розраховували. Але вони побачили, що це – зовсім інша держава. Вони побачили, що тут є зовсім інші люди. Люди, які впевнені в собі. Які вірять у свою державу. Які вміють поважати інших, бо поважають себе. Які не хочуть захоплювати чужого, але не віддадуть нічого свого. Які будуть захищати кожне місто, кожну вулицю, кожне поле», – сказав Володимир Зеленський.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Президент відзначив, що ця війна для українців стала народною, адже громадяни проявили масову готовність захищати Україну. Для них усіх, незалежно від статі, віку, місця проживання, стану і статусу українська ідея є однаково сильною. Тому на думку Володимира Зеленського, росія приречена на поразку.

«росія може витрачати колосальні ресурси на те, щоб підтримувати війну. На те, щоб протистояти навіть усьому вільному світу. Може забирати у своїх людей все, що могло б розвивати саму росію, і спрямовувати цей потенціал на те, щоб знищувати життя сусідів. Але уроки історії добре відомі. Якщо збираєшся будувати тисячолітній Рейх, програєш. Якщо збираєшся знищити сусідів, програєш. Якщо хочеш відновити стару імперію, ти програєш. І якщо пішов проти українців, програєш», – наголосив він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.