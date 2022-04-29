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ЗСУ звільнили село, з якого окупанти обстрілювали Харків

Ольга Денисяка

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29 квітня від російських окупантів звільнили село Руська Лозова на Харківщині. Цей населений пункт є стратегічно важливим, оскільки в часи окупації саме з нього ворог обстрілював Харків. Про це йдеться у Facebook командування Сухопутних військ ЗСУ.

Наразі село повністю під контролем ЗСУ. Це є стратегічно важливий населений пункт, що розташований на автомобільній трасі Харків-Бєлгород. Саме з цього передмістя, в часи окупації, ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житловим масивам Харкова.

«Силами штурмового підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ генерала-полковника Олександра Сирського звільнено від окупантів село Руська Лозова на Харківщині», – йдеться в повідомленні.

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