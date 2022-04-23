На Харківщині ЗСУ звільнили три населені пункти

ЗСУ звільнили від російських окупантів селища Безруки, Слатіне, Прудянка на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у п’ятницю, 22 квітня, українські військові здійснили контрнаступ та закріпили свої позиції у трьох селищах на Дергачівського напрямку.

Також він додав, що окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.

«За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок – 19 поранених, 2 людей загинули», – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою.

«Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні Сили ведуть бойові дії, тримають позиції знищують велику кількість ворожої сили. Ворог несе значних втрат серед своєї броньованої техніки, авіації», – сказав він.

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