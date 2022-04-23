ОСТАННІ НОВИНИ

На Харківщині ЗСУ звільнили три населені пункти

Анастасія Диняк

|

ЗСУ звільнили від російських окупантів селища Безруки, Слатіне, Прудянка на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, у п’ятницю, 22 квітня, українські військові здійснили контрнаступ та закріпили свої позиції у трьох селищах на Дергачівського напрямку.

Також він додав, що окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківщини.

«За добу окупанти нанесли 56 ударів, як наслідок – 19 поранених, 2 людей загинули», – йдеться в повідомленні.

За словами голови ОВА, Ізюмський напрямок залишається стратегічною точкою.

«Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там наші Збройні Сили ведуть бойові дії, тримають позиції знищують велику кількість ворожої сили. Ворог несе значних втрат серед своєї броньованої техніки, авіації», – сказав він.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів