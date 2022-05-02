ОСТАННІ НОВИНИ

Дерусифікація вулиць чекає на Винники і Рудно

Наталя Дуляба

|

Перейменовувати вулиці, названі на честь російських діячів, будуть не лише у Львові, а й у Винниках та Рудному. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

В понеділок, 2 травня, у мерії робоча група з перейменування вулиць, названих іменами російських діячів, вирішила розширити цю ініціативу й на Винники та Рудно.

У Винниках пропонують перейменувати:

  • вул. Гагаріна;
  • вул. Жуковського;
  • вул. Лермонтова;
  • вул. Ціолковського;
  • вул. Довганика.

У Рудному дерусифікація охопить:

  • вул. Гагаріна;
  • вул. Мєндєєлєва;
  • вул. Невського;
  • вул. Марченка.

Щодо Львова, де попередньо запланували перейменувати більше трьох десятків вулиць, вирішили додати ще:

  • вул. Софії Ковалевської;
  • вул. Лобачевського;
  • вул. Засядька;
  • вул. Кибальбича.

Андрій Москаленко додав, що робоча група напрацювала й інші пропозиції щодо перейменування вулиць. Втім думку щодо них спочатку мають висловити експерти.

Фінальне рішення щодо перейменування вулиць, яке прийме робоча група, ще має затвердити сесія Львівської міськради.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планують до Дня міста на початку травня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна
Ярослав Зубченко
Єдині з Медведчуком? Ведучі спільного телемарафону, які раніше працювали на кума Путіна

У «Єдиних новинах» досі працюють люди, які очолювали канали Медведчука, піарили Мураєва та вели марафон «Тхне Соросом». ...

Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Українська митниця продовжує гальмувати допомогу українській армії

Українська митниця не спромоглася ввести анонсовані обмеження і продовжила розмитнення автомобілів для власних потреб ук...

Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів