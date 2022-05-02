Дерусифікація вулиць чекає на Винники і Рудно

Перейменовувати вулиці, названі на честь російських діячів, будуть не лише у Львові, а й у Винниках та Рудному. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

В понеділок, 2 травня, у мерії робоча група з перейменування вулиць, названих іменами російських діячів, вирішила розширити цю ініціативу й на Винники та Рудно.

У Винниках пропонують перейменувати:

вул. Гагаріна;

вул. Жуковського;

вул. Лермонтова;

вул. Ціолковського;

вул. Довганика.

У Рудному дерусифікація охопить:

вул. Гагаріна;

вул. Мєндєєлєва;

вул. Невського;

вул. Марченка.

Щодо Львова, де попередньо запланували перейменувати більше трьох десятків вулиць, вирішили додати ще:

вул. Софії Ковалевської;

вул. Лобачевського;

вул. Засядька;

вул. Кибальбича.

Андрій Москаленко додав, що робоча група напрацювала й інші пропозиції щодо перейменування вулиць. Втім думку щодо них спочатку мають висловити експерти.

Фінальне рішення щодо перейменування вулиць, яке прийме робоча група, ще має затвердити сесія Львівської міськради.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планують до Дня міста на початку травня.

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