Які вулиці у Львові можуть дерусифікувати

Спеціальна робоча група напрацювала попередній перелік вулиць, які можуть перейменувати у Львові. Понад три десятки вулиць можуть більше не носити ім’я російських діячів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
Із повномасштабним вторгненням росії в Україні з новою силою спалахнула дискусія щодо остаточної декомунізації і дерусифікації. У різних містах ініціюють перейменування вулиць, які назвали на честь російських діячів, демонтаж пам’ятників чи їхніх радянських елементів.
Львів не залишився осторонь. У Львівській міськраді створили спеціальну робочу групу, яка напрацьовує перелік вулиць, які варто перейменувати й присвоїти ім’я українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту й громадських діячів.
Ось попередній перелік вулиць, які пропонують перейменувати:
- вул. Абхазька
- вул. Сергія Боткіна
- вул. Карла Брюллова
- вул. Олексія Венеціанова
- вул. Михайла Врубеля
- вул. Олександра Герцена
- вул. Михайла Глінки
- вул. Дагестанська
- вул. Василя Жуковського
- вул. Софії Ковалевської
- вул. Петра Козланюка
- вул. Володимира Комарова
- вул. Володимира Короленка
- вул. Коряцька
- вул. Курильська
- вул. Лобачевського
- вул. Лютнева
- вул. Мельничука
- вул. Дмитра Мендєлєєва
- вул. Миколи Некрасова
- вул. Орельська
- вул. Івана Павлова
- вул. Василя Перова
- вул. Кіндрата Рилєєва
- вул. Карла Россі
- вул. Самарська
- вул. Івана Сєченова
- вул. Таманська
- вул. Льва Толстого
- вул. Петра Чайковського
- вул. Антона Чехова
- вул. Червона
- вул. Чуваська
- вул. Петра Шеремети
- вул. Окружна
«Наступним етапом буде розгляд пропозицій щодо найменування із залученням істориків, експертів, а також широкого кола громадськості. Рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради», – додав Андрій Москаленко.
Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планують до Дня міста на початку травня.
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Наталя Дуляба