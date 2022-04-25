Які вулиці у Львові можуть дерусифікувати

Спеціальна робоча група напрацювала попередній перелік вулиць, які можуть перейменувати у Львові. Понад три десятки вулиць можуть більше не носити ім’я російських діячів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Із повномасштабним вторгненням росії в Україні з новою силою спалахнула дискусія щодо остаточної декомунізації і дерусифікації. У різних містах ініціюють перейменування вулиць, які назвали на честь російських діячів, демонтаж пам’ятників чи їхніх радянських елементів.

Львів не залишився осторонь. У Львівській міськраді створили спеціальну робочу групу, яка напрацьовує перелік вулиць, які варто перейменувати й присвоїти ім’я українських військових, волонтерів, діячів культури, науки, спорту й громадських діячів.

Ось попередній перелік вулиць, які пропонують перейменувати:

вул. Абхазька

вул. Сергія Боткіна

вул. Карла Брюллова

вул. Олексія Венеціанова

вул. Михайла Врубеля

вул. Олександра Герцена

вул. Михайла Глінки

вул. Дагестанська

вул. Василя Жуковського

вул. Софії Ковалевської

вул. Петра Козланюка

вул. Володимира Комарова

вул. Володимира Короленка

вул. Коряцька

вул. Курильська

вул. Лобачевського

вул. Лютнева

вул. Мельничука

вул. Дмитра Мендєлєєва

вул. Миколи Некрасова

вул. Орельська

вул. Івана Павлова

вул. Василя Перова

вул. Кіндрата Рилєєва

вул. Карла Россі

вул. Самарська

вул. Івана Сєченова

вул. Таманська

вул. Льва Толстого

вул. Петра Чайковського

вул. Антона Чехова

вул. Червона

вул. Чуваська

вул. Петра Шеремети

вул. Окружна

«Наступним етапом буде розгляд пропозицій щодо найменування із залученням істориків, експертів, а також широкого кола громадськості. Рішення робочої групи буде винесено на розгляд сесії Львівської міської ради», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, дерусифікувати вулиці Львова планують до Дня міста на початку травня.

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