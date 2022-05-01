США будуть з Україною до перемоги і не зацікавлені в інших варіантах, – делегація Конгресу

Сполучені Штати не зацікавлені у патовій ситуації чи поверненні до статус-кво. США є з Україною, щоб перемогти. Про це заявив конгресмен Джейсон Кроу (демократ, Штат Колорадо) на брифінгу у Жешуві після візиту делегації Конгресу США до України, пише Укрінформ.

«Ми маємо переконатися в тому, що українці мають все, що потрібно, аби перемогти. Ми побачили останні два місяці їхню лють, їхню гордість, їхню здатність боротися і перемагати, якщо вони мають підтримку для цього», – сказав він.

Джейсон Кроу поінформував, що делегація обмінялася думками з президентом Володимиром Зеленським і українським керівництвом про те, як найкраще надати військову підтримку, зокрема, як змінити природу підтримки, щоб постачати нову і більш просунуту зброю, як надавати боєприпаси, як тренувати українських бійців користуватися новими системами.

«Ми мали чудовий обмін думками. Я з нетерпінням чекаю повернення до Вашингтона і роботи з колегами, щоб втілити це в життя», – підкреслив конгресмен.

«Президент Байден чітко заявив своїм останнім великим запитом – це історичний запит, який ми сильно проштовхуватимемо, і Конгрес США його прийме. Тому сигнал дуже простий: ми не зацікавлені у патовій ситуації, ми не зацікавлені у поверненні до статус-кво. Сполучені Штати Америки тут, щоб перемогти. Ми стоятимемо з Україною до перемоги», – підсумував Кроу.

Як писав Львівський портал, 1 травня президент Володимир Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка прибула з візитом в Україну.

Нещодавно президент США Джо Байден заявив, що запропонував Конгресу затвердити новий пакет реагування на агресію рф, який передбачає 33 мільярди доларів для підтримки України.

Також Палата представників США ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України. Наскільки це важливо, читайте за цим посиланням.

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