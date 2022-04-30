Україна запропонувала Китаю стати одним із гарантів безпеки, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна запропонувала Китаю виступити одним з гарантів безпеки для припинення війни з росією. Про це він сказав в інтерв’ю китайському державному агентству Сіньхуа, пише Європейська правда.

«Раніше ми вважали Будапештський меморандум важливою нормою безпеки для України, але, на жаль, він не приніс реальної безпеки Україні. Зараз Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН та інших великих держав, зокрема Китаю. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки», – сказав Дмитро Кулеба.

Він висловив сподівання, що Китай закликатиме росію до припинення вогню й уникнення ескалації.

«Це буде важливим заходом для підтримки миру та запобігання подальших гуманітарних катастроф. Усі сторони, включно з росією, побачили, що війна проти України – це неправильно. Усі проблеми та занепокоєння слід вирішувати шляхом переговорів, а не насильницьким застосуванням сили. Сподіваємося, що Китай і надалі займатиме позитивну позицію щодо росії, спонукаючи її припинити агресію, зняти блокаду міжнародної торгівлі та поважати територіальну цілісність своїх сусідів», – сказав міністр.

Як повідомляв Львівський портал, ​​Україна домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

За словами президента Зеленського, Україна поки що не отримала список країн з їхньою підтвердженою згодою про надання гарантій безпеки, але, вочевидь, різні держави готові надавати різні гарантії.

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