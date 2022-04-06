Сім країн готові обговорювати з Україною гарантії безпеки, – Зеленський

Представники семи країн, США, Великої Британії, Туреччини, Польщі, Німеччини, Франції та Ізраїлю, готові обговорювати з українською стороною гарантії безпеки для України. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю турецькому телеканалу Habertürk, пише Суспільне.

Відповідаючи на запитання журналістки, Зеленський сказав, що поки не може розповісти про деталі гарантій і яка з цих держав на які гарантії готова.

«Зустрічі України з колом тих країн, яких ми бачимо серед гарантерів безпеки для нашої держави – або є країни, яких не тільки ми бачимо, а які самі хочуть нас підтримувати, – поки що такої об’єднаної зустрічі не було», – відзначив Зеленський.

Але за словами президента, ця зустріч точно буде, бо її підтвердили представники майбутніх держав-гарантерів.

«Точно мають бути Сполучені Штати, Велика Британія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція, Ізраїль – це ще не всі гарантери, але я назвав ті країни, які вже готові приїжджати й обговорювати список гарантій безпеки», – розповів президент.

За його словами, перший крок – це зустріч із представниками цих країн. Потім буде об’єднане розуміння гарантій безпеки, а потім вже – спілкування з російською стороною.

Як пояснив Зеленський, зараз у лідерів кожної із цих країн є своє бачення гарантій. Окремо, за його словами, в угоді про гарантії безпеки треба прописати механізми, що робити, якщо ці гарантії будуть порушені країною-гарантером. Треба передбачити конкретні заходи щодо санкцій та міжнародної ізоляції країни, яка порушить цю угоду. Також треба прописати обсяги та види зброї, які отримає ЗСУ, якщо буде напад рф, пояснив Зеленський.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.