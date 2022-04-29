На Сихові відкриють модульне містечко для переселенців

У Сихівському районі Львова зводять містечко з модульних будиночків для тимчасового перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. Завершити всі роботи і заселити перших мешканців планують через два тижні. Про це повідомив у Facebook заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач.

У Сихівському районі модульні будиночки встановлюють на двох локаціях. Обидві дадуть по орієнтовно 350 місць для людей, що переїхали до Львова із зон бойових дій.

За словами Любомира Зубача, на локаціях на Сихові є вся потрібна інфраструктура, від ЦНАПу до магазинів, з іншого – парк для прогулянок. Також це модульне містечко матиме свій дитячий майданчик. Щоб закінчити всі роботи з облаштування містечка, потрібно ще приблизно два тижні.

Заступник міського голови з питань містобудування зауважив, що на завершенні роботи на вулиці Пулюя. Там 120 будинків для тимчасового проживання вже встановлено. Меблі змонтовано. Тривають активні роботи з благоустрою: асфальтування доріжок, встановленням лавочок, розміщенням смітників, забезпеченням постіллю тощо. Вже наступного тижня управління соцзахисту поселятиме у містечку людей.

Як повідомляв Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, на території Львівської громади облаштують декілька майданчиків з модульними будинками. Всі модульні будиночки безкоштовно надав уряд Польщі. Першочергово туди заселять студентів. Перші такі будиночки почали зводити на початку квітня біля Українського католицького університету.

Згодом на вулиці Тракт Глинянський почнуть будувати дерев’яні котеджі для вагітних жінок, які переїхали із зон бойових дій. Там зможуть жити близько 150 жінок з дітьми.

Нагадаємо, про зведення тимчасового житла для переселенців у Львові заговорили в березні. Тоді мова йшла про модульні будинки, які швидко можна зібрати і розібрати. Місто розглядало кілька локацій для такого будівництва: вул. Величковського, що в Рясному, вул. Тракт Глинянський та Дубляни.

Наприкінці березня президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, яким довелося втікати від війни. Вона передбачає будівництво тимчасового житла. Глава держави вже доручив очільникам областей зайнятися пошуком відповідних земельних ділянок.

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