У Львові збудують житло для переселенців. Деталі

Львів хоче звести тимчасове житло для українців, що втекли від війни. Це мають бути модульні будинки, які швидко можна зібрати і розібрати. Наразі місто розглядає кілька локацій для такого будівництва. Про це повідомляє Львівський портал.

За словами міського голови Андрія Садового, Львів уже прийняв близько 200 тисяч українців, що змушені були покинути свій через війну. Всім їм надали прихисток, проте місто планує збудувати тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб.

«Близько 200 тисяч переселенців з інших міст України маємо у Львові. Це великий тиск на інфраструктуру міста. Тим не менш, транспорт працює, світло, вода та газ є. Але зараз ми думаємо про майбутнє. Близько 50 тисяч переселенців, ймовірно, залишаться у Львові на наступні роки, тоді як 150 тисяч – повернуться в свої міста. Зараз наше завдання – знайти кошти на будівництво житла для цих людей», – цитує Андрія Садового пресслужба Львівської міськради.

Для того, щоб спорудити тимчасове житло для переселенців, Львів сподівається на фінансову підтримку закордонних організацій, зокрема ЄБРР і ЄІБ, Євросоюзу чи урядів країн.

Скільки приблизно потрібно коштів на таке будівництво, у мерії наразі не кажуть. Втім у Ратуші вже визначили параметри і вимоги до житла.

Як відзначив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, йдеться про зведення модульних будинків, які можна швидко встановити, а потім так само швидко розібрати.

«Хоч це тимчасове житло, але воно мусить відповідати певним вимогам. Наприклад, на одну людину має припадати не менше як 6 м кв площі. Також має бути санвузол та кухня (відокремлені чи спарені). Кінцевого формату модульних будиночків нема, управління архітектури має зібрати пропозиції виробників. Також закликаємо архітекторів подавати свої пропозиції. В підсумку місто обере найкращі типові варіанти для Львова», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Точної локації для такого будівництва також ще не обрали. Попередньо місто розглядає три земельні ділянки, де можна було б облаштувати житлові квартали для переселенців:

на вул. Величковського, що в Рясному (площа – 12 га);

на вул. Тракт Глинянський (площа – 2 га);

Дубляни (площа – 8 га).

«Щоправда, ділянка у Дублянах перебуває у державній власності. Утім вона придатна для такого будівництва, тому будемо обговорювати це питання. Рішення щодо земельних ділянок під таке житло не остаточні. Пошук можливих варіантів триває», – додав Любомир Зубач.

Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, яким довелося втікати від війни. Вона передбачає будівництво тимчасового житла. Глава держави вже доручив очільникам областей зайнятися пошуком відповідних земельних ділянок.

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