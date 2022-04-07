У Львові почали зводити тимчасове житло для переселенців

7 квітня у Львові почали облаштовувати перші модульні будиночки для тимчасово перебування українців, які змушені евакуюватись із гарячих точок. В будиночках житимуть студенти університетів, які переїжджають на Львівщину. Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає Львівський портал.

На території Львівської громади облаштують декілька майданчиків з модульними будинками. Першочергово туди заселять студентів. Перші такі будиночки почали зводити сьогодні біля Українського католицького університету.

Містечко матиме 88 житлових будиночків, у яких зможуть жити понад 350 людей. До кінця тижня, тобто до 10 квітня, планують облаштувати ще низку аналогічних споруд для проживання тисячі людей. І вже з наступного тижня туди заселять перших мешканців.

В одному будиночку житимуть 2-4 людини. Всередині є все необхідне – меблі, світло, тепло. Санвузли та їдальня розташовані на території містечка.

Як відзначив заступник міського голови з питань містобудування Любомир Зубач, будиночки Львову передав Уряд Польщі. Це тимчасові помешкання і згодом, за необхідності, їх зможуть передати в регіни України, які потребуватимуть такого тимчасового житла.

«Понад 300 будиночків на понад тисячу людей Львову безкоштовно за активного сприяння нашого Міністерства розвитку громад і територій надав польський уряд. Це тимчасові помешкання…Коли відпаде потреба у цих модульних будинках у Львові, їх можна буде легко передати для людей на Схід чи інші території, де тривали бойові дії», – зазначив Любомир Зубач.

Як повідомив міський голова, Львів уже прийняв близько 200 тисяч українців, що змушені були тікати від війни. Лише сьогодні, 7 квітня, приїхали ще три тисячі людей з Краматорська та Слов’янська. Мер запевняє, що всім їм надали прихисток, проте місто планує поступово зводити тимчасове житло для внутрішньо переміщених осіб.

За його словами, згодом на вулиwі Тракт Глинянський почнуть будувати дерев’яні котеджі для вагітних жінок, які переїхали із зон бойових дій. Там зможуть жити близько 150 жінок з дітьми.

«Починається нова хвиля евакуацій. Зараз буде перевезення студентів зі сходу України… Наголошу, що це є тимчасове житло, ми віримо, що до кінця літа виштовхаємо ворога з нашої землі і на цьому місці облаштуємо спортнивнйи майданчик… Також в нас сьогодні є 150 вагітних жінок з іншних регіонів, тому згодом почнемо будівництво комфортних дерев’яних котеджів для жінок з дітьми», – повідомив Андрій Садовий.

Мер додав, що модульні будиночки Львову подарував Уряд Польщі, а будівництво котеджів для жінок спонсоруватиме Міжнародний комітет Червоного хреста, ЮНІСЕФ, ООН та інші міжнародні організації.

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Як повідомляв Львівський портал, про зведеня тимчасового житла для переселенців у Львові заговорили в березні. Тоді мова йшла про модульні будинки, які швидко можна зібрати і розібрати. Місто розглядало кілька локацій для такого будівництва: вул. Величковського, що в Рясному, вул. Тракт Глинянський та Дубляни.

Нагадаємо, наприкінці березня президент України Володимир Зеленський анонсував нову програму підтримки внутрішньо переміщених осіб, яким довелося втікати від війни. Вона передбачає будівництво тимчасового житла. Глава держави вже доручив очільникам областей зайнятися пошуком відповідних земельних ділянок.

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