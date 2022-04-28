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Обмін полоненими: додому повертаються ще 45 українців

Ольга Денисяка

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28 квітня між Україною та росією відбувся черговий обмін полоненими. З російського полону звільнили 45 українців. Про це у Facebook повідомила міністерка реінтеграції Ірина Верещук.

За словами Ірини Верещук, сьогодні звільнили з російського полону 45 наших людей. Серед них є 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 – поранені. Також повертаються додому 12 наших цивільних.

Зазначимо, що минулого тижня провели два обміни полоненими. 21 квітня визволили 10 військових і 9 цивільних українців. Перед цим 19 квітня Україна повернула додому 76 своїх громадян, 60 із них – військовослужбовці, 16 осіб – цивільні.

Раніше Львівський портал писав, що у заручниках російських окупантів перебувають близько тисячі українських цивільних. Кожен другий бранець – жінка.

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