Обмін полоненими: додому повертаються ще 19 українців

Українська влада провела черговий обмін полоненими, визволивши 10 військових і 9 цивільних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила очільниця МінТОТ Ірина Верещук.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи двох офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації», – відзначила вона.

Ірина Верещук також висловила вдячність президенту України, який особисто був залучений до процесу обміну полоненими.

Зазначимо, що це вже другий обмін полоненими за цей тиждень. Перед цим 19 квітня Україна повернула додому 76 своїх громадян, 60 із них – військовослужбовці, 16 осіб – цивільні.

Раніше Львівський портал писав, що у заручниках російських окупантів перебувають близько тисячі українських цивільних. Кожен другий бранець – жінка.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.