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Російські військові утримують в полоні близько 1000 цивільних

Андрій Котенський

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В російських військових окупантів у заручниках – близько 1000 українських цивільних. Кожен другий бранець – жінка. Про це повідомила віцепрем’єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За словами Ірини Верещук, злочини рф в Україні не залишитимуться безкарними.

«Утримання наших мирних громадян у російських в’язницях – один з кричущих злочинів та акт тероризму», – переконана Ірина Верещук.

На зустрічі з представниками Міжнародного Кримінального суду вона розповіла, що окупанти захопили українських цивільних: журналістів, активістів, волонтерів, лідерів громадської думки, священників – та піддають тортурам, катують. Кожна друга серед бранців – жінка.

Вже є чисельні докази нелюдського ставлення до них з боку каральних органів рф, у тому числі – свідчення вже звільнених людей. При цьому віддавати їх українській стороні окупанти не поспішають – процес іде дуже поволі й під великим тиском», – зазначила Ірина Верещук

Вона також закликала міжнародну спільноту посприяти якнайшвидшому припиненню терору з боку рф та звільненню цивільних українців.

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