Окупанти продовжують обстрілювати «Азовсталь», під завалами є цивільні

Російські окупанти продовжують безперестанку обстрілювати завод «Азовсталь» у Маріуполі, у сховищах якого перебувають військові та місцеві жителі. Серед тих, хто опинився під завалами, є цивільні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив полк «Азов».

«Тільки за минулу ніч було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше – від них постраждали цивільні, що зараз знаходяться під завалами», – йдеться у повідомленні.

Азовці надають усім постраждалим домедичну допомогу та самотужки намагаються звільнити людей з-під завалів.

Як писав Львівський портал, росіяни захопили більшу частину Маріуполя ще на початку березня. Втім українські військові досі мужньо тримають оборону.

Окупанти досі не можуть взяти Маріуполь повністю, тож почали скидати надважкі авіабомби на завод «Азовсталь», де тримають оборону українські захисники, а також ховаються мирні жителі. За даними місцевої влади, в укриттях підприємства також переховується щонайменше 1000 мешканців, які залишились без домівок. Більшість із них – жінки з дітьми та літні люди.

Україна вимагає від росіян відкрити безпечний коридор для евакуації цивільних та поранених військових із підземних сховищ на заводі «Азовсталь». Проте окупанти досі цього так і не зробили.

Напередодні президент Володимир Зеленський сказав, що Україна розглядає два можливі шляхи для розблокування Маріуполя: військовий і дипломатичний. При цьому глава держави попередив, що якщо росія знищить захисників Маріуполя, то Україна може вийти з переговорів.

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