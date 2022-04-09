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У Тернополі демонтували пам’ятник Пушкіну

Наталя Дуляба

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В Тернополі демонтували пам’ятник російському поету, драматургу і прозаїку Олександру Пушкіну. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Сергій Надал.

«Тернопіль – без пам’ятника Пушкіну. Ця ініціатива вже обговорювалася не один рік. Пушкін не мав жодного стосунку до Тернополя, як і більшість російських письменників, композиторів та інших. Побачивши всі звірства росії, в Тернополі немає більше місця російським і радянським пам’ятникам», – написав він.

Сергій Надал опублікував фото, на якому видно, що він пам’ятника залишився лише один постамент.

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