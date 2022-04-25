Через обстріли на Львівщині затримуються потяги: перелік

В «Укрзалізниці» оприлюднили перелік приміських потягів, які затримують через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Про це йдеться в Телеграмі «Укрзалізниці».

Перелік електричок, що прямують через Львівщину:

№804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);

№816/815 Львів – Чернівці (+ 1 рік 35 хв);

№6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);

№6042 Львів – Тернопіль (+ 1 рік 22 хв);

№6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 рік 17 хв);

№6092 Львів – Здолбунів (ще не вирушив);

№6093 Здолбунів – Львів (затримка більше години);

№6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).

Також в Україні затримуться такі приміські потяги:

№6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год30 хв);

№6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год30 хв);

№6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год23 хв);

№6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв);

№6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год25 хв);

№6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 квітня російські окупанти обстріляли п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

На Львівщині внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Пожежу досі гасять. Даних про потерпілих наразі немає

Також вибухи пролунали у Вінницькій та Рівненській областях. На Вінничині є загиблі та поранені, а на Рівненщині відомо про два ракетні удари по залізничній інфраструктурі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.