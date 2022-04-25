ОСТАННІ НОВИНИ

Через обстріли на Львівщині затримуються потяги: перелік

Ольга Денисяка

|

В «Укрзалізниці» оприлюднили перелік приміських потягів, які затримують через пошкодження інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів. Про це йдеться в Телеграмі «Укрзалізниці».

Перелік електричок, що прямують через Львівщину:

  • №804/803 Рівне – Львів (+ 1 год);
  • №816/815 Львів – Чернівці (+ 1 рік 35 хв);
  • №6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);
  • №6042 Львів – Тернопіль (+ 1 рік 22 хв);
  • №6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 рік 17 хв);
  • №6092 Львів – Здолбунів (ще не вирушив);
  • №6093 Здолбунів – Львів (затримка більше години);
  • №6187 Львів – Мукачево (затримано по станції Скнилів +20 хв).

Також в Україні затримуться такі приміські потяги:

  • №6250 Бердичів – Козятин (+ 1 год30 хв);
  • №6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год30 хв);
  • №6301 Козятин – Жмеринка (+ 1 год23 хв);
  • №6304 Жмеринка – Козятин (+ 30 хв);
  • №6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год25 хв);
  • №6342 Гречани – Жмеринка (+ 10 хв);

Як повідомляв Львівський портал, зранку 25 квітня російські окупанти обстріляли п’ять залізничних станцій у центрі та на заході України.

На Львівщині внаслідок ракетного удару стався вибух на тяговій підстанції залізничної станції «Красне». Пожежу досі гасять. Даних про потерпілих наразі немає

Також вибухи пролунали у Вінницькій та Рівненській областях. На Вінничині є загиблі та поранені, а на Рівненщині відомо про два ракетні удари по залізничній інфраструктурі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові
Ольга ДЕНИСЯКА
Великдень під час війни: як відбудуться освячення кошиків та богослужіння у Львові

Цьогоріч Великдень у Львові буде особливим: традиційних нічних богослужінь не буде, а гаївки пройдуть у значно скромнішо...

Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок
Наталя Дуляба
Журналісти знайшли окупанта і дружину, яка «дозволила» йому ґвалтувати українок

Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» спільно з російською редакцією Радіо Свобода ідентифікували російського військов...

Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад
Наталя ДУЛЯБА
Великодні богослужіння у римо-католицьких храмах Львова: розклад

Вже цієї неділі, 17 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Великдень. У Львові святкові служби відбудуться у ...

«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допоможе волонтерським рухам безкоштовно доставити гуманітарні вантажі

Найбільший український національний ритейлер «АТБ» впровадив можливість оперативної безоплатної доставки гуманітарних ва...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів