Що робити при примусовій мобілізації на тимчасово окупованих територіях

Майже скрізь на тимчасово окупованих територіях України російські війська вдаються до поширеної практики – примусової мобілізації населення. Проте відмова отримати «повістку» від представників окупаційної влади може коштувати людині життя. В Мінреінтеграції опублікували інструкцію, як діяти у такій ситуації.

Правники в один голос заявляють: примусова мобілізація в окупаційні війська – міжнародний злочин і порушення, зокрема Женевської конвенції.

Таку практику слід розглядати в комплексному контексті правової оцінки всіх наслідків агресії рф, якщо такі стануть предметом уваги Міжнародного кримінального суду. Адже міжнародне право забороняє державі-окупанту залучати цивільне населення до служби в її збройних силах (ст. 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни).

Тим не менш російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України буквально полюють на чоловіків призовного віку (він розширений – від 18 до 65 років) й силоміць доставляють до «військкоматів», забороняють покидати територію регіону. До прикладу, в Криму з огляду на очевидний провал призовної кампанії днями взагалі заборонили виїзд із півострова з 30 квітня, щоб потенційні «призовники» не встигли сховатися від війни.

Мало того, росія почала втягувати у війну і українських дітей, про що наголосила генпрокурорка України Ірина Венедіктова.

Мобілізованих українських громадян у зс рф росіяни вважають «рабами» і «гарматним м’ясом». Про це зізнається більшість насильно мобілізованих кримчан і жителів Донеччини й Луганщини, коли потрапляє у полон до ЗСУ.

Що робити, щоб не потрапити до окупаційного «призовного пункту»:

Передусім спробуйте використати різні формати саботажу призову:

уникайте особистого отримання повісток і дзвінків з окупаційних «військкоматів»;

змініть номер телефону або тимчасово припиніть його використання, якщо він відомий окупаційній владі;

змініть місце проживання й не повідомляйте про нього;

якщо на вас таки вийшли, не відмовляйтесь прямо від «повинності», а обґрунтуйте причини, чому не можете служити, наприклад, стан здоров’я, релігійні переконання тощо. Причину бажано довести документами, тому підготуйтесь.

Що робити, якщо вас призвали:

– за першої безпечної нагоди здавайтеся у полон ЗСУ й повідомляйте, що ви громадянин України. Тоді ви – лише жертва воєнного злочину і згодом повернетесь додому живими;

– пам’ятайте: рано чи пізно винні за незаконну мобілізацію вас до зс рф нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до ст. 438 ККУ або у МКС за порушення ст. 8-2(b) xv Римського статуту;

– не виконуйте незаконних наказів, що можуть призвести до жертв серед цивільного населення, руйнування цивільної інфраструктури. В іншому випадку ваші дії кваліфікують як злочин без термінів давності навіть за умови примусового призову.

УВАГА! Якщо ви добровільно приєднаєтесь до зс рф і берете участь у війні з Україною, ці дії будуть злочином відповідно до нашого законодавства, що загрожує позбавленням волі на строк до 15 років.

І головне: навіть у скрутній ситуації бережіть свою любов до близьких та вірність державі. Пам’ятайте: на вас чекають вдома!

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