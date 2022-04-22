Окупанти заборонять в’їзд в Крим, щоб не зірвався весняний призов, – Генштаб

З 30 квітня російські окупанти заблокують в’їзд та виїзд до тимчасово окупованого Криму. Таким чином росіяни намагаються запобігти зриву весняного призову. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

«З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений», – йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі розповідають, що на тимчасово зайнятих територіях ворожі підрозділи продовжують блокувати переміщення місцевого населення, грабувати та штучно наближати гуманітарну кризу. Руйнують об’єкти критичної інфраструктури та блокують доставки гуманітарних вантажів з території України. Є випадки розстрілів цивільного населення та волонтерів.

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