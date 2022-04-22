Венедіктова розповіла, як росія втягує українських дітей у війну

Офіс генерального прокурора зафіксував вісім випадків втягування росією українських дітей у війну проти України. Про це у Facebook повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

За словами генпрокурорки, росіяни змушують українських дітей брати участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. Це є порушенням вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини.

«Діти… Їх використовують цинічні безсердечні злодії у війні. Це війна росії проти українських дітей та із залученням українських дітей. У ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви і діти в конфлікті із законом. Втім росія нищить наших дітей і в інший спосіб – втягуючи їх у збройний конфлікт. Вона труїть їхні душі та змушує брати опосередковану участь у зборі чи передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це є прямим порушенням вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини», – повідомила Ірина Венедіктова.

Наразі офіс генпрокурора зафіксував участь 8 дітей у таких діях. Генпрокурорка зазначила, що за українським законом відповідальність за такі вчинки дітей несуть в тому числі батьки.

Зокрема, на Харківщині 12-річний підліток за допомогою мережі Інтернет та телеграм каналів надсилав інформацію щодо розташування техніки, блокпостів та військових ЗСУ з наміром отримати за це грошову винагороду. Аналогічний факт був і в Луганській області.

У Чернігівській області під час окупації одного з сіл неповнолітній місцевий мешканець отримав від представників збройних сил рф завдання проводити розвідку позицій ЗСУ. А щоб продемонструвати прихильність та підтримку окупантам пов’язав на руці та нозі червоні пов’язки та робив разом з ними обхід території села. При цьому 16-річний хлопець «наводив» ворогів на помешкання, власники яких мають стосунок до правоохоронних органів чи військових підрозділів України та володіють зброєю. Також він показував їм, де можна розжитися харчами, тютюном та алкоголем. Наразі підліток затриманий і з ним працюють органи досудового розслідування України.

На Харківщині місцевий 17-річний мешканець поширював через YouTube-канал хвалебні матеріали на підтримку дій агресора в Україні.

А в одній із західних областей України троє школярів, заради розваги, телефонували випадково вибраним абонентам з пропозицією встановлення так званих «міток». За оперативного реагування спецслужб учні були негайно викриті.

Додамо, що станом на 22 квітня щонайменше 594 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. 208 дітей загинули та 376 отримали поранення.

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