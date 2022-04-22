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Росіяни завершують визначення головних місць ударів, – Міноборони

Наталя Дуляба

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Керівництво російської армії завершує визначення місць, по яких в Україні будуть наносити удари. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства оборони України.

Як розповів речник оборонного відомства Олександр Мотузяник, про те, що керівництво армії рф завершує визначення місць майбутніх ударів по Україні, свідчать способи вогневого ураження, форма побудови бойових порядків, ешелонування військ противника та безперервні наступальні дії на окремих напрямках.

«Найбільша активність окупантів спостерігається на напрямку Ізюм – Барвінкове, в районі вузлової залізничної станції “Попасна”, Сєверодонецького урбанізованого району, міста Маріуполя та на ділянці дороги Запоріжжя – Донецьк», – сказав Олександр Мотузяник.

Також він розповів, що росія розмістила в Чорному морі два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», сумарний залп яких може становити до 16 ракет.

Детальніше про ситуацію на фронті станом на вечір 22 квітня читайте за цим посиланням.

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