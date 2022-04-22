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росія розмістила у Чорному морі два кораблі з ракетами «Калібр»

Наталя Дуляба

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Станом на 22 квітня росія розмістила в Чорному морі два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр», сумарний залп яких може становити до 16 ракет. Про це пише Укрінформ із посиланням на речника Міноборони Олександра Мотузяника.

«Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного і Азовського морів ізолюють район ведення бойових дій, ведуть розвідку і надають вогневу підтримку на приморському напрямку. Станом на зараз в Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Їхній сумарний ракетний залп може становити до 16 ракет», – сказав він.

Нагадаємо, незабаром після знищення українськими військовими крейсера «Москва» російські кораблі у Чорному морі відійшли від берегів України майже на 200 кілометрів. Втім блокування судноплавства і загроза ракетних ударів все ще зберігаються.

Станом на 19 квітня було відомо про перебування у Чорному морі чотирьох російських кораблів зі щонайменше 28 ракетами.

Додамо, що російські війська регулярно використовують ракету «Калібр» для обстрілів цивільних об’єктів в Україні. Зокрема, 16 квітня російські військові обстріляли два райони Харкова, використовуючи саме таку ракету. Тоді загинули двоє мирних жителів, ще 18 отримали поранення.

Ракети типу «Калібр» можуть летіти на відстань більше 1500 км.

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