Яка ситуація на фронті: зведення Генштабу

На 58 день війни, яку веде росія проти України, окупаційні війська продовжують наступ на сході, а на півдні намагаються втримати зайняті позиції. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ, опублікованому 22 квітня у Facebook.

На Донецькому і Таврійському напрямках бойові дії відбувалися вздовж всієї лінії зіткнення.

Протягом доби ворог здійснював штурмові дії у напрямку міста Слов’янськ, закріпився в населеному пункті Лозове. В районах Зеленої Долини та Кремінної противник продовжує закріплюватись на зайнятих позиціях, здійснює перегруповання та підготовку до наступальних дій.

Противник посилив угруповання військ завдяки переміщенню з території російської федерації окремих підрозділів 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу. Безуспішно намагається закріпитись у Рубіжному.

В районі Попасної ворог проводив штурмові дії в напрямку Новотошківського та вглиб Попасної, успіху не має. Закріпився в центральній частині населеного пункту Степне.

На Авдіївському та Курахівському напрямках окупанти намагалися здійснювати штурмові дії, успіху не мають.

На Маріупольському напрямку противник продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполю та блокувати наші підрозділи в районі «Азовсталі».

На Ізюмському напрямку ворог проводить повітряну розвідку позицій військ ЗСУ з метою визначення можливих напрямків наступу. Для покращення тактичного положення підрозділів противник намагався наступати у напрямках населених пунктів Заводи та Дібровне, успіху не має.

На Слобожанському напрямку окупанти силами підрозділів зі складу 6-ої загальновійськової армії, балтійського та північного флотів продовжують частково блокувати Харків, намагаються здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

На Сіверському напрямку підрозділи прикордонної служби ФСБ рф продовжують посилено охороняти українсько-російський кордон в Брянській та Курській областях. Триває перегрупування військ ворога.

На Запорізькому напрямку окупанти вели штурмові дії в напрямку населеного пункту Зелене Поле, успіху не мають. Ворог посилив угруповання завдяки переміщенню підрозділів 19-ої мотострілецької дивізії 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу. Разом з тим батальйонна тактична група 127-ої мотострілецької дивізії 5-ої загальновійськової армії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

На Південнобузькому напрямку в районі населеного пункту Олександрівка ворог здійснює оборону зайнятих позицій. Проводить повітряну розвідку. В Генштабі не виключають ведення штурмових дій окупантів з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не здійснював. Спостерігається нарощування систем радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби у прикордонних з Україною районах Гомельської області. В районах населених пунктах Клімовка та Димамерки розгорнуто пости постановки радіоперешкод підрозділами зі складу 48-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби західного оперативного командування збройних сил республіки білорусь. Крім того, противник провів тренування чергових сил і засобів протиповітряної оборони.

Зберігається загроза завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури України з території республіки білорусь.

За інформацією Генштабу, особовий склад окремої групи російських військ у так званій «придністровсько-молдавській республіці» несе службу у повсякденному режимі. Водночас залишається імовірність використання території невизнаної республіки для агресії проти України.

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