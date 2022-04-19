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Більше мільйона людей повернулися в Україну

Наталя Дуляба

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Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вже повернулися більше мільйона громадян. Про це 19 квітня під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зараз на Батьківщину повернулися уже більше мільйона українців, що змушені були втікати за кордон через війну, яку почала росія. Водночас майже 1,5 мільйона громадян зареєструвались як внутрішньо переміщені особи.

Денис Шмигаль додав, що з 8 квітня держава почала виплачувати матеріальну допомогу українцям, що стали вимушеними переселенцями.

«Ми почали виплати – по 2000 грн на кожного дорослого та 3000 грн на дитину або особу з інвалідністю. Наразі вже 250 тисяч людей отримали свої кошти. Поступово будемо перераховувати гроші всім нашим вимушеним переселенцям», – сказав прем’єр-міністр.

Зазначимо, що на перший транш таких виплат вимушеним переселенцям Україна вже витратила 600 млн грн.

Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від ООН та ЮНІСЕФ. Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал «Дія» та працює над технічною реалізацією такого рішення.

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