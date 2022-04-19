Майже 1.5 млн українців зареєструвались, як внутрішньо переміщені особи

Більше 1,4 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо переміщені особи. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

За словами міністра соціальної політики України Марини Лазебної, станом на сьогодні більше 1,4 мільйона людей зареєструвались як внутрішньо перемішені особи.

«Це люди, які опинились в іншому місті, часто без необхідних речей, з дітьми та літніми родичами. Їм потрібно житло, елементарні речі – їжа, медикаменти та засоби гігієни на перший час, а в подальшому – робота. Тому держава під час воєнного стану, навіть в умовах вкрай обмежених ресурсів, впровадила систему взаємопов’язаних програм, які допомагають людям вирішити ці питання.

Ми знаємо, що через велику кількість вимушено переміщених людей в багатьох громадах утворили великі черги на реєстрацію. Але у найближчі дні, я сподіваюсь, що навіть від завтра, стати на облік як внутрішньо переміщена особа та подати заяву на допомогу на проживання можна буде через Дію, не виходячи з дому без черг та зайвих паперів», – прокоментувала Марина Лазебна.

Як відомо в рамках допомоги внутрішньо переміщеним особам із житлом Уряд компенсує комунальні витрати громадам та людям, які безкоштовно розміщують у себе переселенців.

Також держава надає допомогу на проживання переселенцям з територій активних бойових дій. Допомога надається в розмірі 3000 гривень на місяць для дітей та людей з інвалідністю, 2000 гривень для інших осіб.

Всім, хто має право на цю допомогу та до кінця квітня подають заяву на її отримання, держава перерахує допомогу за два місяці – березень та квітень.

Майже в кожній приймаючій громаді діють штаби, які надають гуманітарну допомогу переселенцям, – необхідні на перший час продукти, засоби гігієни, одяг.

Для допомоги тим, хто внаслідок війни втратив роботу, Уряд вже виплатив по 6500 гривень, тобто по одній мінімальній зарплаті п’яти мільйонам людей.

Зараз ця програма закінчилась, але натомість Кабмін запустив програму підтримки роботодавців, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб. Держава співфінансує роботодавцям витрати на оплату праці прийнятих на роботу переселенців в розмірі мінімальної зарплати, тобто 6500 гривень, протягом двох місяців.

Також спільно з трьома структурами ООН Уряд запускає додаткові програми підтримки найбільш вразливих категорій.

В рамках таких програм люди отримають допомогу строком на три місяці та розміром 2220 гривень на місяць додатково до інших допомог.

Вже запрацювала така програма з ЮНІСЕФ, подати заявку на неї можна онлайн. Вона надається родинам з трьома дітьми і більше, якщо одна дитина має вік до двох років, а також родинам з двома дітьми і більше, якщо одна дитина з інвалідністю.

Дві інші програми – з Всесвітньою продовольчою програмо ООН та з Управлінням верховного комісара у справах біженців ООН – запрацюють найближчим часом. Зараз завершується погодження з міжнародними партнерами профілів груп, яким надаватиметься допомога.

Через війну біженцями стали більше 4 мільйонів українців.

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