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На виплати переселенцям спрямували перші 600 млн грн

Ольга Денисяка

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На щомісячні виплати допомоги для вимушених переселенців виділили перші 600 млн грн. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, за ці кошти переселенцям надаватимуть щомісячну допомогу у розмірі дві тисячі гривень.

«Перші 600 млн грн спрямували на виплату допомоги для вимушених переселенців. Вчора про цю програму говорив Президент України. Це виплати по 2 тисячі гривень дорослому і по 3 тисячі гривень дитині або особі з інвалідністю. Щомісяця. Постановою Уряду чітко визначено, які категорії мають право на виплати у зв’язку з війною росії проти України. Це зареєстровані внутрішньо переміщені особи, українці, які евакуюються з районів бойових дій та ті, хто проживає у деокупованих населених пунктах», – заявив Денис Шмигаль.

Окрім виплат від держави, найбільш постраждалі та незахищені українці зможуть отримати виплати від міжнародних гуманітарних організацій – ООН та ЮНІСЕФ. Уряд уже прийняв постанову про можливість оформлення такої допомоги через портал Дія та працює над технічною реалізацією такого рішення.

Також на рівні Кабміну зафіксували, що українцям, які зараз опинились у тимчасовій окупації чи оточенні, в повному обсязі продовжується нарахування і виплати всіх належних соціальних виплат: пенсій, соціальних допомог, пільг та субсидій. Окрім того, на 5 млрд грн закупили продуктових наборів для міст у прифронтовій зоні.

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