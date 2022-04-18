Удари по Львову є продовженням терору росії проти українців, – Держдеп США

Державний департамент США вважає, що останні ракетні удари росіян по Львову, околицях Києва та по інших містах є продовженням кампанії терору й «мерзенної агресії» путінських сил проти мирного населення в Україні. Про це заявив у понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Факти полягають у тому, що росія не лише вдалася до вторгнення, не лише розв’язала війну, вона розпочала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України», – заявив офіційний представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що ракетні удари по Львову, по околицях Києва, або невибіркове знищення цивільної інфраструктури та масові вбивства людей в Маріуполі, Харкові, так само як звірства в Бучі та інших містах є «чіткими ознаками й свідоцтвами» кампанії жорстокості й терору з боку рф.

Як повідомляв Львівський портал, зранку 18 квітня російські військові завдали удару по Львову. Три ракети влучили у військові склади, які зараз не використовуються, ще одна – у шиномонтаж. Внаслідок ракетного удару загинули людей, ще 11 отримали поранення, серед них є дитина.

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