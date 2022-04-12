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Кількість загиблих у Маріуполі перевищила 10 тисяч

Анастасія Диняк

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Російські військові вбили в Маріуполі понад десять тисяч мирних мешканців. Кількість жертв збільшується кожного дня. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко у коментарі Associated Press.

За слова мера Маріуполя, приблизна кількість жертв від російської агресії перевищила десять тисяч осіб. Однак число загиблих може перевищити двадцять тисяч, оскільки вулиці міста «встелені тілами людей».

Також Бойченко додав, що російські окупанти блокують в’їзд гуманітарних конвоїв у Маріуполь, щоб приховати ситуацію в місті. Окрім того, росіяни привезли в місто мобільні крематорії, щоб позбутися тіл місцевих мешканців. Багато людей вони перевезли в торговий центр, де є склад з холодильниками.

«Приїхали мобільні крематорії під виглядом вантажівок, всередині труба і тіла людей просто спалюють», – заявив Бойченко.

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