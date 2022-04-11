Найгірша ситуація в Маріуполі – Зеленський

У Маріуполі на Донеччині російські окупанти вбили десятки тисяч людей. Про це повідомив Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Південної Кореї.

У понеділок, 11 квітня, президент України Володимир Зеленський виступив з промовою в парламенті Південної Кореї. Там Зеленський розказав про воєнні злочини росіян на території України. За його словами, найгірша ситуація в оточеному Маріуполі.

«Найгірша ситуація в Маріуполі, у нашому південному портовому місті, яке заблоковане російськими військами з 1 березня. Це було півмільйонне місто. Окупанти заблокували його і не дозволяли завозити туди воду і їжу. Намагались захопити його найжорстокішим способом – просто знищити усе, що є в місті. Маріуполь зруйновано, там десятки тисяч загиблих», – заявив Зеленський.

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