У Маріуполі могли загинути до 22 тисяч людей, – ОВА

За попередніми підрахунками, у Маріуполі загинули до 22 тисяч людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, пише CNN.

«Ситуація в Маріуполем ускладнює підрахунок кількості втрат, місто в облозі та блокаді. Ми зараз обговорюємо від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі», – сказав Павло Кириленко.

Кириленко також розповів про можливу хімічну атаку в Маріуполі, деталі якої ще повністю не підтверджені.

«Ми знаємо, що минулої ночі близько опівночі безпілотник скинув якийсь поки невідомий вибуховий пристрій. Троє людей, які перебували на території Маріупольського металургійного комбінату та навколо нього, почали відчувати нездужання. Постраждалих людей доставили до лікарні, їм надана медична допомога, на даний момент їх життю нічого не загрожує», – заявив Кириленко.

Ззначимо, що точних оцінок втрат від невпинних російських бомбардувань міста немає. Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Маріуполі загинули «десятки тисяч».

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