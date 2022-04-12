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В Україні хочуть заборонити російську музику

Наталя Дуляба

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Народні депутати України пропонують заборонити російську музику та збільшити квоту на україномовні пісні у теле- та радіоефірі. Відповідний законопроєкт 11 квітня зареєстрували на сайті Верховної Ради, передає Львівський портал.

Авторами законопроєкту є низка народних депутатів, в тому числі й зі Львівщини. Вони пропонують ще до закінчення війни з рф ввести жорсткіші обмеження на російськомовну музику в Україні.

Зокрема, російські пісні пропонують заборонити в теле- та радіоефірі, а також у навчальних й розважальних закладах, закладах культури та відпочинку, у готелях і ресторанах, у кінотеатрах, у громадському транспорті.

Паралельно з цим в Україні збираються підвищити квоти на україномовний музичний продукт. Якщо зараз діє норма 35%, то тепер її хочуть підняти до 50%. Тобто кожна друга пісня на радіо і телебаченні має звучати українською.

«Ми вже переконались остаточно, що російські фільми та музика несуть ядовиті програми поведінки, отруєні цінності та садистські меседжі. По-іншому не можна пояснити поведінку недолюдків-окупантів, які виросли під впливом цієї культури та влаштували звірські розстріли мирних громадян та мародерства містах України. У зв’язку з цим вважаємо, що необхідно назавжди припинити трансляцію російських серіалів та фільмів, крім того вилучити зі свого ефіру музику російського походження. Тому є необхідність у квотуванні української музики в радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів на рівні не менше ніж 50% ефірного часу», – йдеться у пояснювальній записці.

Всіма вищезгаданими пунктами хочуть доповнити статтю 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Коли саме Верховна Рада розглядатиме цей законопроєкт, поки не відомо. Наразі його опрацьовує профільний парламентський комітет.

Нагадаємо, що до закону «Про телебачення та радіомовлення» ще у 2016 році внесли зміни. Вони передбачали, що квоти україномовного продукту мають складати не менше 35% від загального обсягу пісень упродовж доби.

Про всі етапи становлення української музики, про те, чому російський продукт зміг масово заполонити країну, а також як на відновлення української пісні вплинув закон про квоти, читайте у статті Львівського порталу «Зробити українську пісню трендом. Місія можлива».

Навесні 2019-го Верховна Рада прийняла ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який регулює застосування української мови в Україні. Зокрема, обов’язковий перехід на українську мову держслужбовців, всієї сфери обслуговування, всіх друкованих ЗМІ, а також українською мають вести масові заходи й транслювати іноземні фільми. Співавтором цього закону є громадсько-політичний діяч, львів’янин Ігор Васюник.

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