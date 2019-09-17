Зробити українське трендом. Місія можлива

Єднання поколінь



Впровадження державою обов'язкових квот зробило музичний ринок більш відкритим та дало змогу новим виконавцям нарешті заробляти на життя своєю творчістю. Тепер молодий артист, який співає російською, є менш нецікавим для музичних редакторів. Нині ж вітчизняні радіостанції шукають виконавців, які б не лише створювали якісну україномовну музику, але й могли своїми піснями конкурувати на світовому рівні.



«До 2004 року наше радіо, яке крутило лише україномовний контент, дозволяло вмикати одну російськомовну пісню. Це було пов'язано з тим, що на ринок заходила радіостанція, яка крутила суцільну російськомовну музику. І на той період радіо «Львівська хвиля» пережило найбільший спад аудиторії за всю свою історію. Ми вже думали, чи вартує переходити повністю на україномовний контент, і як по відсотках ділити іноземну та україномовну музику. Сьогодні ж ми шукаємо виконавців, які написали гідний хіт, і які є конкурентоспроможними не лише з російськомовним продуктом, а які посягають на міжнародні лаври. В нас вже є багато таких прикладів. Це ONUKA, яка представляє нас у всьому світі, чи Alyona Alyona, про яку нещодавно написав журнал «Independent» та вказав, що нарешті з'явився український реп, який відійшов від російського», – каже ведуча радіо «Львівська Хвиля» Василина Арде.



Попри те, що в Україні стрімко зростає кількість молодих виконавців, які творять сучасний, молодіжний контент, з'являється інша проблема – віковий розрив у музиці. Сьогодні більша частка контенту спрямована саме на молодь, тоді як українці середнього віку зараз не можуть знайти для себе нових музичних кумирів, тому надалі віддають перевагу зіркам українських шлягерів: Лілії Сандулесі, Іво Бобулу, Івану Поповичу, Оксані Білозір або ж традиційній класиці – вічним пісням Назарія Яремчука, ранній Софії Ротару, Василю Зінкевичу та іншим.

