На Львівщині відновлюють виїзди мобільних бригад для covid-вакцинації  

У Львівській області відновлюються виїзди мобільних бригад для вакцинації від COVID-19 мешканців районів, які мають обмежений доступ до пунктів щеплення. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

У МОЗ пояснюють, що це робиться для того, щоб захистити людей із груп ризику та зберегти сили лікарів, які зараз так чи інакше задіяні у наданні допомоги постраждалим внаслідок воєнних дій.

Мобільні бригади продовжать вакцинацію усіх охочих, при цьому пріоритет надається людям у віці від 60 років. Протягом квітня планується охопити близько 200 невеликих населених пунктів.

Виїзди бригад відновлять також у Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях. Графіки виїздів мобільних бригад у кожній області можна знайти за цим посиланням.

Нагадаємо, масштабну вакцинацію від коронавірусу в українських селах Міністерство охорони здоров’я анонсувало ще в січні. У МОЗ сподівалися, що завдяки цьому проєкту охоплять вакцинацією не менше 60% літніх людей.

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