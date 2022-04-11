Угруповання «Схід» знищило ще 92 окупантів і техніку

11 квітня бійці угруповання «Схід» відбили ворожу атаку – знищили 92 окупантів, танк та БТР/БМП. Про це йдеться у Facebook Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

У повідомленні йдеться, що українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили одну атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:

особового складу – 92

танків – 1

БТР/БМП – 3

артилерійських систем – 3

АТ – 24

гелікоптерів – 1

БПЛА – 3

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 19 500 військових, 725 танків, 154 літаків та 137 гелікоптер.

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