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Угруповання «Схід» знищило ще 92 окупантів і техніку

Ольга Денисяка

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11 квітня бійці угруповання «Схід» відбили ворожу атаку – знищили 92 окупантів, танк та БТР/БМП. Про це йдеться у Facebook Оперативно-тактичне угруповання «Схід».

У повідомленні йдеться, що українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Зокрема, 11 квітня російські фашистські війська здійснили одну атаку. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. У ході боїв наші воїни знищили:

  • особового складу – 92
  • танків – 1
  • БТР/БМП – 3
  • артилерійських систем – 3
  • АТ – 24
  • гелікоптерів – 1
  • БПЛА – 3

Як повідомляв Львівський портал, від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні вже 19 500 військових, 725 танків, 154 літаків та 137 гелікоптер.

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