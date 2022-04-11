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Росія втратила вже 19 500 військових в Україні

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 19 500 військових, 154 літаків та 137 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 11 квітня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 19 500 осіб,
  • танків ‒ 725 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1 923 од,
  • артилерійських систем – 347 од,
  • РСЗВ ‒ 111 од,
  • засоби ППО ‒ 55 од,
  • літаків – 154 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1 387 од,
  • кораблі /катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 119,
  • Спеціальна техніка ‒ 25,
  • Пускові установки ОТРК/ТРК ‒

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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