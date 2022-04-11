Росія втратила вже 19 500 військових в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 19 500 військових, 154 літаків та 137 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого до 11 квітня загальні втрати Росії становлять:

особового складу ‒ 19 500 осіб,

танків ‒ 725 од,

бойових броньованих машин ‒ 1 923 од,

артилерійських систем – 347 од,

РСЗВ ‒ 111 од,

засоби ППО ‒ 55 од,

літаків – 154 од,

гелікоптерів – 137 од,

автомобільної техніки ‒ 1 387 од,

кораблі /катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 119,

Спеціальна техніка ‒ 25,

Пускові установки ОТРК/ТРК ‒

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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