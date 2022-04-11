Росія втратила вже 19 500 військових в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже 19 500 військових, 154 літаків та 137 гелікоптер. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого до 11 квітня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 19 500 осіб,
- танків ‒ 725 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1 923 од,
- артилерійських систем – 347 од,
- РСЗВ ‒ 111 од,
- засоби ППО ‒ 55 од,
- літаків – 154 од,
- гелікоптерів – 137 од,
- автомобільної техніки ‒ 1 387 од,
- кораблі /катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 119,
- Спеціальна техніка ‒ 25,
- Пускові установки ОТРК/ТРК ‒
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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Анастасія Диняк