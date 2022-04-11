Як отримати компенсацію за прихисток переселенців

Власники житла, які тимчасово безоплатно поселили у себе внутрішньо-переміщених українців, мають змогу отримати компенсацію витрат за розміщення. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Що потрібно зробити власнику:

Крок 1

Власник житлового приміщення вносить відомості про житло, яке доступне для розміщення внутрішньо переміщених осіб, на веб-ресурсі «Прихисток». Допомогти власнику внести ці дані можуть фахівці ЦНАП у бідь-якому з підрозділів, за умови наявності у громадян електронної пошти.

Крок 2

Власник жилого приміщення зобов’язаний не пізніше наступного дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати відповідну заяву. Це можна зробити онлайн через форму Електронне звернення – електронна адреса [email protected] (заява повинна бути підписана електронним цифровим підписом) або через будь-який підрозділ ЦНАП згідно попереднього запису, який необхідно зробити за посиланням («подати документи» – «послуги Львівської міської ради, інші»).

Перелік необхідних документів:

Заява на ім’я голови відповідної районної адміністрації за місцем розташування житла;

Копії паспортів, які посвідчують особу кожної з розміщених осіб (завірені особисто власником паспортного документа);

Документи, які посвідчують право власності на житло.

Термін надання послуги – 5 робочих днів.

Крок 3

Щомісячно, власник житла не пізніше 5-ти днів з дня закінчення звітного місяця, подає заяву, у якій зазначає кількість днів та кількість осіб, які проживали.

Крок 4

Відповідні виконавчі органи Львівської міської ради проводять перевірку наведених у заяві власника житла даних. Підставою для відмови у виплаті компенсації є невідповідність осіб, поданих у заяві, кількості розміщених осіб, даним, зазначеним у заяві.

Крок 5

Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця за умови відсутності заборгованості власника жилого приміщення за житлово-комунальні послуги.

Слід врахувати!

Внутрішньо переміщені особи, що проживають у жилому приміщенні, повинні отримати статус внутрішньо переміщеної особи. Підтвердженням статусу є довідка видана управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (згідно Постанови КМ № 269 від 13.03.2022). Мешканці, які безоплатно прихистили внутрішньо переміщених осіб, зможуть отримати близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу для компенсації комунальних витрат. Важливо, сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи, з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб інформації про розміщення внутрішньо переміщеної особи у відповідному жилому приміщенні. Також власнику житла необхідно у день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості, подати заяву про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні.

Ці заяви також можна подати онлайн через форму Електронне звернення електронна адреса [email protected] (заява повинна бути підписана електронним цифровим підписом) або ж через будь-який підрозділ ЦНАП згідно попереднього запису, який необхідно здійснити за посиланням («подати документи» – «послуги Львівської міської ради, інші»).

Нагадаємо, уряд прийняв рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які приймають переселенців.

Львівський портал повідомляв, що українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.