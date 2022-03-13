Прихисток переселенців. Хто має право отримати компенсацію за комуналку

Уряд прийняв рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які приймають переселенців. Про це під час звернення до українців повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єр-міністра, окрема подяка тим людям, тим громадам, які приймають у себе евакуйоване населення. Подяка не тільки на словах, але й на ділі.

«Уряд вже прийняв рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які безкоштовно в комунальних будівлях та приміщеннях приймають переселенців», – повідомив Денис Шмигаль.

Подібні заходи підтримки будуть доповнюватися й надалі.

Водночас міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов детально прокоментував рішення Уряду щодо процедури отримання компенсації.

Хто має право отримати компенсацію?

Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Про які саме комунальні витрати йде мова?

Мова йде про всі витрати пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Як отримати компенсацію?

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо, не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Коли програма стартуватиме?

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

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