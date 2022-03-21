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За прихисток переселенців українцям компенсують комуналку

Андрій Котенський

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Кабінет міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей. Про це повідомив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За словами міністра розвитку, українці, які безкоштовно прихистили переселенців, отримуватимуть близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу.

«Власники житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб отримають гарантовану державну підтримку в розмірі близько 450 грн на місяць за кожну прийняту особу, незалежно від віку, для компенсації витрат на комунальні послуги», – повідомив Олексій Чернишов.

Як це працюватиме.

  • Ви маєте повідомити місцеву владу про готовність прийняти у себе переселенців.

Для цього вам потрібно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою та надати необхідну інформацію. Також, цю інформацію можна надати через веб-сайт Прихисток, а в подальшому це можна буде зробити й через застосунок Дія.

  • Органи місцевого самоврядування почнуть формувати реєстр житлового фонду доступного для розміщення. Це дозволить розмістити якомога більшу кількість людей.
  • Розселення у житлі буде відбуватись лише за згодою власників житла, які погодились надати прихисток.
  • Щомісячно власники житла, які безкошовно прийняли у своїх домівках переміщених осіб, будуть отримувати виплату з бюджету через органи місцевого самоврядування.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Уряд прийняв рішення про відшкодування комунальних витрат бюджетам громад, які приймають переселенців.

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