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Європарламент закликав ЄС негайно ввести ембарго на нафту і газ із рф

Наталя Дуляба

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У Європарламенті закликають до додаткових обмежень проти росії, зокрема негайного повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу. Про це йдеться у резолюції Європарламенту, ухваленій 513 євродепутатами, пише Радіо Свобода.

«Це має супроводжуватися планом забезпечення постачання енергоносіїв до ЄС, а також стратегією «скасування санкцій, якщо росія зробить кроки до відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повністю виведе свої війська з території України», – йдеться у повідомленні пресслужби Європарламенту.

Крім того, європарламентарі виступають за виключення росії з «Групи двадцяти» та інших міжнародних організацій, таких як Рада ООН з прав людини, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО.

Щоб зробити санкції більш ефективними, європарламентарі закликають виключити російські банки із системи SWIFT, заборонити всім російським суднам заходити в територіальні води ЄС і причалюватися в портах ЄС. Також пропонують заборонити автомобільні вантажні перевезення з росії та в росію.

В Європарламенті також наполягають, що поставки зброї мають продовжуватися та посилюватися, щоб дозволити Україні ефективно захищатися.

Як писав Львівський портал, днями Євросоюз заявив про введення п’ятого пакету санкцій проти рф. До нього з-поміж іншого увійшли вугільне ембарго та заборона транзакцій з чотирма провідними російськими банками. Детальніше – тут.

Україна тривалий час працює на міжнародній арені і закликає Євросоюз у наступному пакеті санкцій проти рф ввести ембарго на російські нафту і газ. Однак ці санкції наразі не ухвалюють, як каже глава українського МЗС Дмитро Кулеба, через «неконструктивну позицію окремих держав».

Нещодавно прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що головною перешкодою на шляху до введення більш жорстких санкцій проти росії є Німеччина.

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