Дмитро Кулеба: «Коли вирішується доля століття, лише самогубці та лицеміри можуть думати про свої бізнес-інтереси»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба про «великі дипломатичні битви» на світовій арені за посилення економічних санкцій проти Росії:

«Це була найскладніша хвиля санкцій щодо дипломатичної роботи. Але вона є. І вона потужна. Багато з нових санкцій – це саме те, на що тиснула Україна.

Президент Зеленський провів багато розмов і виступів, доводячи до партнерів важливість нових санкцій, які дійсно карають. Я на своєму рівні теж відверто казав партнерам: ми вдячні за всі зроблені кроки, але війна триває, а значить – потрібні нові санкції. І досить напівзаходів та причин, чому щось НЕ треба робити для України та усієї Європи. Коли вирішується доля століття, лише самогубці та лицеміри можуть думати про свої бізнес-інтереси.

Отже, ось 10 нових ударів по російській економіці, фінансовій системі, торгівлі та залишках російського впливу за кордоном, які були нанесені лише за ці три доби. США, Велика Британія, ЄС і G7 повністю заборонили всі нові інвестиції в Росію. США, ЄС і G7 запровадили нові санкції проти найбільших банків РФ: Альфа-Банку та Сбєрбанку. Загалом США заблокували вже ⅔ російського банківського сектору.

Під санкції попали доньки Путіна, донька та дружина Лаврова, Мішустін (російський прем’єр, ім’я якого ви не зобов’язані знати), лузер Дмітрій Медведев, який написав днями статтю про те, як Росія планує силою зброї «змінити свідомість» українського народу, низка членів російського радбезу.

Велика Британія заморозила активи Московського кредитного банку, запровадила санкції проти олігархів Ротенберга та Міхельсона.

18 країн (ЄС, Польща, Румунія, Словенія, Греція, Португалія, Естонія, Латвія, Чехія, Нідерланди, Бельгія, Ірландія, Македонія, Люксембург, Італія, Німеччина, Франція, Швеція, Данія) разом вигнали 318 (!) російських «дипломатів».

Нідерланди заарештували 14 яхт, які належать громадянам РФ. Данія заморозила активи громадян РФ на 11,8 млн доларів.

Казначейство США призупинило можливість РФ обслуговувати борг із заблокованих рахунків в американських банках. Сьогодні Росія вже вперше не змогла провести платіж у валюті та вийшла на фінішну пряму до дефолту.

США застосують повне блокування до низки найбільших державних підприємств РФ, список буде опублікований 7 квітня (це будуть серйозні удари).

Проєкт п’ятого санкційного пакету ЄС нам разом із друзями вдалося зробити набагато сильнішим, ніж він планувався:

заборона на імпорт російського вугілля (4 млрд євро на рік);

повна заборона транзакцій для 4 російських банків, включаючи ВТБ (23% банківського сектору);

заборона російським суднам доступу до портів ЄС;

заборона російських та білоруських автомобільних перевізників, яка різко обмежить можливості російської промисловості отримати ключові товари;

цільові заборони на експорт товарів на 10 млрд євро у чутливих сферах (квантові комп’ютери та передові напівпровідники, окремі позиції машинобудування і транспортного обладнання).

Дякую партнерам за ці рішення. Але щоб запобігти новим Бучам і стражданням, не можна зупинятися.

Тривають великі дипломатичні битви. Битва за повне нафтове, газове та вугільне ембарго (вже перемагаємо по вугіллю, б’ємося за нафту). Битва за закриття світових портів для усіх російських кораблів і товарів (вже перемагаємо в ЄС, далі буде більше). Битва за відключення всіх російських банків від SWIFT.

І, звісно, окрема боротьба – це блокування шляхів обходу санкцій та недопущення необґрунтованих виключень з вже застосованих санкцій.

Це все новини станом на сьогодні. А завтра будемо всім світом викидати Росію з Ради з прав людини ООН. Вчора ввечері Україна разом із партнерами внесла на розгляд Генеральної асамблеї ООН резолюцію про зупинення прав членства РФ в РПЛ ООН.

Караємо російських катів крок за кроком. Збройні Сили – на полі бою, дипломати – в усьому світі».

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