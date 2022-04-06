США вводять нові санкції проти росії. Деталі

Сполучені Штати Америки разом із G7 та ЄС запроваджують нові санкції проти дочок президента рф путіна, Альфа банку та Сбєрбанку, а також забороняють всі нові інвестиції в росію. Про це пише Економічна правда з посиланням на Білий дім.

Сбєрбанк є найбільшою фінансовою установою росії, що знаходиться у власності уряду, а Альфа-Банк – найбільший приватним банком. Санкції заморозять будь-які їхні активи, які стосуються фінансової системи США, і заборонить громадянам США вести з ними бізнес.

Крім того, Штати запровадять повну заборону нових інвестицій в рф. З цією метою президент США Джо Байден підпише новий указ, який включає заборону на нові інвестиції в росію громадянами США незалежно від їхнього місцезнаходження.

«Цей крок базується на ухваленому понад 600 транснаціональними компаніями рішенні про вихід з росії. Вихід приватного сектору включає виробників, енергетичні компанії, великі роздрібні торговці, фінансові установи, а також інших постачальників послуг, таких як юридичні та консалтингові фірми», – йдеться у заяві Білого Дому.

Третім кроком нових санкцій від США стали й обмеження проти великих російських державних підприємств критичної сфери. Це заборонить громадянам США здійснювати операції з цими організаціями та заморозить будь-які їхні активи в юрисдикції Штатів. Детальний перелік Мінфін оприлюднить на наступний день 7 квітня.

І останньою частиною пакету є повне блокування активів повнолітніх дітей путіна, дружини та дочки міністра закордонних справ Лаврова, а також членів Ради безпеки росії, включно з експрезидентом і прем’єр-міністром рф Дмітрієм Медведєвим та прем’єр-міністром Міхаілом Мішустіним.

Санкції відключають їх від фінансової системи США та заморожують всі активи, які вони мають у Сполучених Штатах.

Як писав Львівський портал, Євросоюз анонсував п’ятий пакет санкцій проти росії у відповідь на звірства у Бучі. До нього увійшли вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій з чотирма чільними російськими банками.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.