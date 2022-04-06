У Нідерландах конфіскують 14 російських яхт

14 розкішних яхт не зможуть покинути Нідерланди через санкції проти Росії. Про це повідомив міністр закордонних справ країни у листі до Палати представників, пише Європейська правда з посиланням на NOS.
Йдеться про 12 яхт, які будуються, у тому числі суперяхт понад 35 метрів, і про 2 яхти на технічному обслуговуванні. Судна не мають права залишати країну через санкції проти Росії.
«Ми відзначаємо, що верфі в Нідерландах повністю співпрацюють, незважаючи на серйозні наслідки санкцій», – прокоментував Нанетт ван Схелве, генеральний директор митної служби.
Глава МЗС повідомив, що зараз через санкції заморожено активи на суму 516 мільйонів євро і заблоковано транзакції на суму 155 мільйонів євро.
Митниця також перевіряє вантажні відправлення до Росії та Білорусі. Серед іншого, оглянуто 30 000 контейнерів.
У Нідерландах поступово йде реалізація санкцій. Колишнього міністра Стефа Блока було призначено у понеділок координатором дотримання санкцій.
Раніше влада Німеччини конфіскувала суперелітну яхту російського бізнесмена і друга Путіна Алішера Усманова,вартістю 600 мільйонів євро.
Також відомо, що Яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка потрапили під арешт в Італії.
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Андрій Котенський