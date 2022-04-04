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Проти журналістів в Україні рф скоїла 74 злочини

Наталя Дуляба

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Росія вчинила вже 74 злочини проти журналістів в Україні, в тому числі й іноземних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, що діє при Мінкульті.

Серед 74 зафіксованих злочинів рф проти журналістів в Україні 19 стосуються громадян інших держав: Великої Британії, Чехії, США, Данії, ОАЕ, росії, Ірландії, Швейцарії, Франції, Литви.

Наразі відомо про 18 загиблих журналістів, 13 поранених, ще восьмеро представників ЗМІ викрали, троє – зникли безвісти.

«Ми глибоко цінуємо внесок кожного у нашу спільну боротьбу на інформаційному фронті проти кровожерливого ворога. Сьогодні кожен журналіст є героєм. Вдячні кожному, хто висвітлює події в Україні. Кожна смерть та кожен злочин проти представників засобів масової інформації обов’язково буде розслідуваний», – наголосили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, станом на 15 березня було відомо про трьох журналістів, які загинули від рук російських окупантів в Україні, щонайменше 35 були поранені.

На початку березня російські війська біля Миколаєва обстріляли броньований автомобіль незалежного журналіста зі Швейцарії Гійома Бріке і обікрали його. Тепер стало відомо, що окупанти викрали головного редактора видання Нова Каховка.City Олександра Гунька, який відмовився з ними співпрацювати.

Також війська рф вбили російську журналістку The Insider Оксану Бауліну, яка виконувала в Україні редакційне завдання.

Днями після тривалих пошуків поліція знайшла мертвим українського фотографа і документаліста Макса Левіна. Його тіло виявили у районі села Гута Межигірська на Київщині, куди він ще 13 березня відправився документувати наслідки російської агресії.

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