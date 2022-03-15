Окупанти вже вбили трьох журналістів, ще 35 були поранені

Російські окупанти вбили в Україні трьох журналістів, ще щонайменше 35 отримали поранення. Про це заявила в Телеграм уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Окупанти РФ ведуть боротьбу з об’єктивним висвітленням їхніх військових злочинів в Україні – вбивають та обстрілюють журналістів. Від рук рашистських бойовиків постраждало вже щонайменше 35 журналістів», – йдеться в повідомленні.

Як розповіла Людмила Денісова, журналіст Віктор Дудар загинув під час бойових дій під Миколаєвим. Телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві. Громадянин США Брент Рено, відеожурналіст, документаліст був убитим на блокпосту в Ірпені на Київщині.

Також багато журналістів отримали поранення від цілеспрямованих обстрілів. Бронований автомобіль з маркуванням «преса» швейцарського журналіста Гіома Бріке під час руху в бік Миколаєва був обстріляний російськими військовими. Журналіст отримав поранення.

Ще двоє журналістів чеського видання Voxpot Майда Сламова і Войтех Богач потрапили під обстріл російських військ. Два данські кореспонденти видання Ekstra-Bladet − журналіст Стефан Вайхерт і фотограф та репортер Еміль Фільтенборг Міккельсен зазнали вогнепальних поранень.

Російські війська напали на британську телевізійну групу Sky News – головний кореспондент Стюарт Ремзі та його чотири колеги повернулися до Києва, коли потрапили в засідку. Куля влучила Ремзі в спину, оператора Річі Моклера врятував бронежилет, по якому стріляли двічі.

Під прицільним вогнем перебувають об’єкти телевізійної інфраструктури України – ворог намагався знищити Київську, Луцьку, Рівненську телевежі, захоплюючий телевежі та телевізійні студії у тимчасово окупованих містах.

«Дії окупантів спрямовані на нав’язування рашистської пропаганди та ідеології та придушення всіх інших інформаційних ресурсів. Вбивства та обстріли журналістів є грубими порушеннями Гаазьких конвенцій і декларацій, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони та звичайну судову війну, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів. Закликаю міжнародні правозахисні організації вжити всіх можливих заходів для посилення тиску на Російську Федерацію для боротьби проти воєнної агресії України», – наголосила Людмила Денісова.

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