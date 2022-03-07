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Неподалік Миколаєва окупанти обстріляли машину журналіста зі Швейцарії і пограбували

Наталя Дуляба

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Недалеко від Миколаєва російські окупанти обстріляли машину іноземного журналіста та відібрали його речі. Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції України.

Випадок стався у неділю, 6 березня, неподалік Миколаєва. Тут російські військові обстріляли броньований автомобіль незалежного журналіста зі Швейцарії Гійома Бріке, який працював на території сусідньої області, висвітлюючи події, що відбуваються в Україні.

Кілька куль влучили у скло, через що іноземець дістав поранення обличчя і передпліччя. Після зупинки автівки російські загарбники відібрали у нього документи, гроші, фото-, відеотехніку, ноутбук й інші цінні речі та відпустили.

«Потерпілий журналіст якомога швидше вирушив на територію Кіровоградщини. Пораненого на блокпосту зустріли поліцейські Кропивницького, які допомогли чоловіку дістатися лікувального закладу, де йому було надано медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Як додала голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна у своєму Telegram-каналі, окупанти напали на журналіста у селі Водяно-Лорине, що біля Миколаєва. При цьому вони бачили на автомобілі знак «преса».

«Зі слів журналіста, після перетину українського блокпост він на своєму службовому автомобілі попрямував у південному напрямку і буквально через декілька хвилин був обстріляний військами окупантів з близької відстані. При цьому вони достовірно та чітко бачили, що авто використовується пресою, на ньому наявні відповідні позначення», – наголосила вона.

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