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На Донеччині ЗСУ за кілька годин розгромили батальйонно-тактичну групу окупантів

Наталя Дуляба

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Українські військові на Донеччині за кілька годин розгромили цілу батальйонно-тактичну групу росіян. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

«Вчора, 1 квітня, ворог вирішив активізувати наступальні дії одразу на декількох напрямках. Однак така велика кількість техніки не залишилась поза увагою наших воїнів. Тому на окупантів чекала “тепла” зустріч», – вказано у повідомленні.

На опублікованих фото видно розгромлені танки та іншу військову техніку, боєприпаси, тіла ліквідованих російських бійців та навіть деякі їхні особисті речі і документи.

Нагадаємо, на донецькому напрямку окупанти намагаються заволодіти Маріуполем, блокувати Рубіжне, Северодонецьк, Попасну, Троїцьке, Авдіївку, Мар’їнку та Красногорівку. Противник не має успіху, несе втрати.

У Генштабі переконані, що ворог збирається кинути усі свої сили на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках.

Загалом за добу ЗСУ на Донбасі відбили дев’ять ворожих атак.

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