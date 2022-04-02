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На Донбасі ЗСУ відбили 9 ворожих атак

Анастасія Диняк

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За одну добу українські військові відбили 9 атак ворога та знищили низку техніки на Донецькому та Луганському напрямках. Про це повідомили у Генштабі.

Так, у п’ятницю, 1 квітня, українці знищили 8 російських танків, 44 бойових броньованих машини, 16 автомобілів та 10 артилерійських систем.

Окрім того, до місцевої лікарні в Алчевську на Луганщині привезли близько 30 поранених «кадирівців» після бойових дій біля Попасної. Загиблих окупанти залишають на полі бою. За минулий тиждень, втрати особового складу у підрозділах так званого другого армійського корпусу склали близько 800 осіб.

У Генштабі переконані, що ворог збирається кинути усі свої сили на Слобожанському, Донецькому та Луганському напрямках. Росія активізувала роботу з «добровольцями». 1 квітня Міноборони РФ ухвалило рішення про проведення воєнних зборів із резервістами з 4 квітня по 23 травня.

Також активізувалася робота щодо залучення російських військ на території невизнаного «Придністров’я».

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