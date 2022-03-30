В Ірпені загинули до 300 цивільних та до 50 військових

За попередніми підрахунками, в місці Ірпінь на Київщині загинули до 300 цивільних та до 50 військових. Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Ірпінь був частково окупований російськими військами. Влада вже почала підраховувати приблизну кількість жертв.

«На жаль, 16 хлопців з нашої тероборони загинули, 29 — у лікарні. Із ЗСУ до 50 людей загинули і приблизно 100 поранені», – розповів мер міста.

Наразі немає точної кількості загиблих серед цивільних. За попередніми даними, це близько 300 жертв. Також Маркушин розповів, що росіяни розстрілювати людей без причини. Під час активних боїв загиблих доводилося ховати у дворах і парках.

Половина Ірпеня зруйнована. Не всі завали ще розібрали. У місті залишаються приблизно три тисячі людей. У середу, 30 березня, евакуювали 150 людей, третина з яких – діти.

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