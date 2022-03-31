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На Чернігівщині ЗСУ звільнили два села

Анастасія Диняк

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Українські Збройні Сили звільнили від російських окупантів села Слобода та Лукашівка на Чернігівщині. Про це пише Суспільне.

Наразі у селах триває розмінування від вибухонебезпечних предметів. Також військові роздають гуманітарну допомогу місцевим мешканцям.

Зауважимо, села Слобода та Лукашівка розташовані поблизу київської траси. Звідти обстрілювали волонтерів та журналістів, які намагалися в’їхати в Чернігів.

Нагадаємо, російські окупанти відкрили вогонь по п’яти автобусах з волонтерами, які намагалися евакуювати людей з оточеного Чернігова.

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