Окупанти розстріляли колону волонтерів під Черніговом

Евакуаційні автобуси потрапили під ворожі обстріли, коли намагалися в’їхати в оточене місто. Про це повідомляє уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Російські окупанти відкрили вогонь по п’яти автобусах з волонтерами, які намагалися евакуювати людей з оточеного Чернігова. У автобусах перебували лише цивільні волонтери.

Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще четверо тяжко поранені. Вдалося вирватися одному автобусу, водія поранено. Наразі він в лікарні.

«Рашисти не дають щонайменшої можливості вивезти мирне населення з блокованого Чернігова, фактично тримаючи десятки тисяч людей як заручників, без їжі, води, тепла. Водночас щодня прицільно піддаючи обстрілам житлові квартали з важкої артилерії», – заявила Денісова.

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